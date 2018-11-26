Порошенко отдал приказ о частичной мобилизации

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Президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу принять меры по организации частичной мобилизации после введения военного положения в стране в связи с событиями в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ украинского лидера.

Ранее Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения, но чтобы оно вступило в действие, его должна одобрить Верховная рада.

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«Генштабу Украины: предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах», — говорится в документе.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.