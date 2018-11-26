Песков обосновал законность действий России во время инцидента в Керченском проливе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российские пограничники во время инцидента в Керченском проливе действовали согласно плану на случай необходимости прикрытия государственной границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для таких случаев существуют определенные сценарии, которыми и руководствуется погранслужба страны.

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«Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что действия российской стороны соответствуют как российскому законодательству, так и международному праву. Песков пояснил, что военные корабли иностранного государства вошли в территориальные воды России, при этом они не реагировали на запросы погранслужбы России.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили протест в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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