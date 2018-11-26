В ДНР прокомментировали сообщения о массированном обстреле
Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о том, что ситуация на линии соприкосновения с Украиной находится под контролем, передает «Донецкое агентство новостей».
«Ситуация, как впрочем и всегда, 24 часа в сутки, держится под полным контролем наших сил, граждане могут спать спокойно», — сказал представитель народной милиции.
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Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов также подтвердил, что обстановка «в целом остается спокойной», а также, что обстрелов из запрещенного вооружения зафиксировано не было.
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР.