Турчинов анонсировал военное положение на Украине
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ввести на Украине режим военного положения после инцидента в Азовском море.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для оглашения правового режима военного положения», — заявил Турчинов.
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Ранее ФСБ России сообщила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу с Россией, задержаны, при этом применялось оружие.
«Газета.Ru» следила за развитием событий в режиме онлайн.