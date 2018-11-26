ФСБ возбудила уголовное дело после инцидента в Азовском море
ФСБ России возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы после инцидента с украинскими кораблями в Азовском море, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу.
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«Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов украинских кораблей в Азовском море, в которых ВМС Украины обвинили российскую сторону, пострадали шесть моряков.