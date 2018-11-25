Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море. Об этом заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает РИА «Новости».
«Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет», — написал Цеголко в твиттере.
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Ранее сообщалось, что ВМС Украины обвинили Россию в обстреле своих кораблей.
25 ноября в крымском пограничном управлении ФСБ заявили, что три корабля ВМС Украины вошли в российскую акваторию, нарушив положения конвенции ООН по морскому праву. Позднее в Керченский пролив подошли еще два украинских судна.