Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины в Черном море

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией военных кораблей Украины в Черном море стоит Запад. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он отметил, что своими действиями украинские ВМС грубо нарушили международное право.

«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море», — подчеркнул Аксенов.

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По его словам, Украина, будучи «лишенной суверенитета» и находясь под внешним управлением, используется Западом как инструмент нагнетания напряженности.

«Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев», — добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что Россия направила военные вертолеты в Керченский пролив.

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