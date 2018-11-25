Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины в Черном море
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией военных кораблей Украины в Черном море стоит Запад. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он отметил, что своими действиями украинские ВМС грубо нарушили международное право.
«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море», — подчеркнул Аксенов.
По его словам, Украина, будучи «лишенной суверенитета» и находясь под внешним управлением, используется Западом как инструмент нагнетания напряженности.
«Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев», — добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что Россия направила военные вертолеты в Керченский пролив.
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