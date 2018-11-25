ФСБ: к военным кораблям Украины выдвинулось подкрепление
Официальные представители ФСБ России сообщили, что украинские судна военно-морских сил на предельной скорости направляются к Керченскому проливу, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что подкрепление выдвинулось из пота Бердянск в составе двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза в 11.30.
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Отмечается, что пограничная служба ФСБ принимает все необходимые меры в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия применила силу против кораблей ВМС.