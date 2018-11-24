Алеппо обстреляли хлорными снарядами
Сирийский Алеппо обстреляли снарядами с хлором, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
По данным телеканала, террористы обстреляли жилой район аль-Халидия снарядами, содержащими хлор.
«Число пострадавших в результате обстрела террористами района аль-Халидия, улицы Нил и района аз-Захра, с использованием снарядов, содержащих отравляющие вещества, достигло 30», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по сирийскому Хаджину погибли 20 мирных жителей.