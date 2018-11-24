В ВСУ заявили о занятии еще одного пункта в «серой зоне» в Донбассе

Украинские военные заявили о занятии населенного пункта Рассадки на Светлодарской дуге. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В пресс-центре Операции объединенных сил отметили, что спецназовцы готовились к операции больше месяца. Также сообщается, что за день до операции против украинских военных применили противотанковые управляемые ракеты.

Ранее сообщалось, что украинские военные из оперативно-тактической группировки «Восток» провели учения на побережье Азовского моря.