В ВСУ заявили о занятии еще одного пункта в «серой зоне» в Донбассе
Украинские военные заявили о занятии населенного пункта Рассадки на Светлодарской дуге. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
В пресс-центре Операции объединенных сил отметили, что спецназовцы готовились к операции больше месяца. Также сообщается, что за день до операции против украинских военных применили противотанковые управляемые ракеты.
Ранее сообщалось, что украинские военные из оперативно-тактической группировки «Восток» провели учения на побережье Азовского моря.