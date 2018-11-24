Киев обвинили в продаже Западу взрывчатки из Донбасса

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И. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко обвинил украинское командование в продаже взрывчатки из Донбасса западным странам, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению Народной милиции, 18 ноября под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря» в Луганской области на военных грузовиках 10-й бригады Вооруженных сил Украины было вывезено свыше 34 тонн тротила.

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«Украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны операции Объединенных сил для последующей реализации в западных странах», — заявил Филипоненко.

По его словам, взрывчатка предназначается химической компании из Польши «Нитро Хим», которая, в свою очередь, является ведущим поставщиком тротила в Соединенные Штаты, страны Африки, Европы и Азии.

«Всего с начала ноября в интересах указанной компании вывезено более 140 тонн взрывчатки», — уточнил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в ЛНР обнаружен пакет со взрывчаткой, грантами и патронами.