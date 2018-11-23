Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.

24 марта Трамп подписал меморандум, запрещающий трансгендерам служить в армии. По данным агентства, позднее нижестоящие судебные инстанции заблокировали документ.

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Уточняется, что Трамп выступал за запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией — состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

Ранее Трамп ответил на вопрос о поддержке ЛГБТ-сообщества.