Эксперт: российский «защитный зонт» над Сирией осложняет планы Израиля

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Колумнист газеты Haaretz Амос Харель высказал мнение, что после потери самолета-разведчика Ил-20 Россия дала понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом. Текст материала опубликован на на сайте издания.

По заявлению Хареля, стало очевидным, что из-за России у Израиля возникли сложности.

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В частности, это заметно по более агрессивному тону на горячей линии, призванной предотвратить инциденты в воздухе между Израилем и Россией, а также по «агрессивному поведению» российской авиации и ПВО на территории Сирии.

Как отмечается, большое беспокойство эксперта также вызывает возросший интерес России к происходящему в Ливане. Он подчеркнул, что при пессимистичном сценарии российский «защитный зонт», уже развернутый над Сирией, накроет и Ливан, что значительно осложнит планы Израиля.

Ранее армия Израиля призвала извлечь урок из трагедии с Ил-20.