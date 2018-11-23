В России оценили переброску оружия Украины в Донбасс
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что переброска украинского тяжелого оружия в Донбасс говорит о том, что Украина может выбрать силовой сценарий решения конфликта в регионе. Слова постпреда передает РИА «Новости».
По мнению Лукашевича, вместо дипломатических шагов Киев продолжает «нагнетать военную напряженность» в Донбассе.
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«Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и С-300», — сказал Лукашевич.
Он также заметил, что туда было переброшено и американское оружие.
Ранее президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил отвечать на огонь в Донбассе из любого имеющегося в наличии оружия.