Трамп пожаловался генералу армии на суд, отменивший его решение по мигрантам
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с бригадным генералом ВВС США Дэвидом Лайонсом пожаловался на решение Апелляционного суда девятого округа США, передает Мediaite.
Президент посетовал на большое количество проигранных исков и выразил надежду, что генералу удастся одержать победу в Верховном суде. Апелляционный суд девятого округа он назвал «занозой».
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«Это ужасно, когда судьи отбирают у тебя защитные силы, а затем рассказывают, как надо защищать границы, это позор!», — заявил Трамп.
Ранее экс-президент США Барак Обама раскритиковал Трампа за привлечение военных к «трюку» на границе США.