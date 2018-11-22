В Минобороны подтвердили смерть начальника ГРУ

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В Министерстве обороны России подтвердили, что начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Сообщение Минобороны передает РИА «Новости».

Ранее источник ТАСС сообщил, что Коробов скончался в среду, 21 ноября.

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«На 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался... Коробов Игорь Валентинович», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны выразили соболезнования семье и близким покойного.

Коробов начал службу в Вооруженных силах в 1973 году. В 1985 году он поступил на службу в военную разведку, где занимал разные должности. Начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который больше известен под старым названием, Государственное разведывательное управление (ГРУ), его назначили в январе 2016 года.

В последнее время возглавляемое Коробовым ведомство неоднократно оказывалось в центре внимания СМИ из-за нескольких шпионских скандалов. В частности, ряд западных стран считает, что сотрудники российской разведки причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Официальная Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

В конце сентября нынешнего года Государственный департамент США внес Коробова в «черный список».