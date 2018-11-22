СМИ: США хотят установить наблюдательные пункты на севере Сирии
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военные намерены развернуть несколько наблюдательных пунктов на севере Сирии, чтобы предотвратить столкновения между отрядами турецкой армии и курдскими формированиями, которые поддерживает Вашингтон. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.
По его словам, намерение установить наблюдательные пункты связано с озабоченностью турецкой стороны: Анкара опасается эскалации конфликта на севере Сирии из-за нахождения там курдских отрядов «Силы народной самообороны» (они считаются ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана).
Мэттис подчеркнул, что для развертывания наблюдательных пунктов увеличения американского контингента в Сирии не потребуется.
Ранее в Пентагоне рассказали о важности диалога военных России и США в Сирии.