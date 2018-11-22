СМИ: США хотят установить наблюдательные пункты на севере Сирии

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военные намерены развернуть несколько наблюдательных пунктов на севере Сирии, чтобы предотвратить столкновения между отрядами турецкой армии и курдскими формированиями, которые поддерживает Вашингтон. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

По его словам, намерение установить наблюдательные пункты связано с озабоченностью турецкой стороны: Анкара опасается эскалации конфликта на севере Сирии из-за нахождения там курдских отрядов «Силы народной самообороны» (они считаются ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана).

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Мэттис подчеркнул, что для развертывания наблюдательных пунктов увеличения американского контингента в Сирии не потребуется.

Ранее в Пентагоне рассказали о важности диалога военных России и США в Сирии.