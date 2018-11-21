Болгария вернула Греции 190 тысяч противопехотных мин

Болгария вернула в Грецию 190 тысяч противопехотных мин, которые не смогли уничтожить из-за ЧП на заводе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Болгария не смогла уничтожить мины из-за взрыва на заводе вблизи деревни Горни Лом в 2014 году.

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Как отмечается, после взрыва завод был закрыт, и лицензия у него была отозвана.

При этом власти Болгарии были вынуждены вернуть Греции неуничтоженные мины, так как греческая армия является их изначальным владельцем.