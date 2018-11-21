Порошенко рассказал о поставках Javelin десантникам ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские десантники получат на вооружение комплексы Javelin в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, десантники также получат командно-штабные автомобили «Свитязь» и другую спецтехнику.
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Он добавил, что за последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск были переданы около 150 образцов вооружения и техники.
Ранее эксперт объяснил неисправности американских ПТРК Javelin, поставленных Украине.