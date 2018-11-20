Daily Mail: призывавший Россию «заткнуться» министр Британии высказался о «европейской армии»
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал «безумием» идею создания европейской армии, передает Daily Mail.
«Это абсолютно безумная идея. Альянс НАТО обеспечивал европейскую безопасность на протяжении последних 70 лет, и мы должны гордится этим», — сказал Уильямсон.
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Он высказался категорически против подрыва сложившейся ситуации, назвав «опасной» идею обсуждения армии ЕС.
Ранее Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).