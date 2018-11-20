Россия выиграла индийский тендер на поставку ПВО
Россия одержала победу в индийском тендере на $1,5 млрд, который предусматривает поставку средств противовоздушной обороны малой дальности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества.
По данным источника, Россия проставит Индии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».
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«Да, наша «Игла» победила», — сказал источник.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в данный момент не прокомментировали эту информацию.
Ранее военное издание The National Interest сообщало, что Индия купила российские ЗРК С-400 из-за геополитических и экономических интересов.