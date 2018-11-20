В ОЗХО отклонили предложения России и Китая по оценке расширения мандата

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Страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) выступили против проекта России и Китая, который предусматривал создание рабочей группы по оценке правомерности расширения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 30 стран поддержали документ, а еще 82 выступили против. Чтобы проект был принят, ему требовалось набрать две трети голосов участников голосования.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин допустил, что российская сторона может покинуть организацию. Позднее он также заявил, что наделение организации атрибутивным механизмом направлено против России.