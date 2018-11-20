Bloomberg: НАТО возвращается к холодной войне

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Североатлантический альянс провел масштабные учения в Норвегии, которые сигнализируют о том, что НАТО возвращается к своему первоначальному врагу, а также к холодной войне 2.0, пишет Bloomberg.

Военные учения Trident Juncture («Единый Трезубец») представляли собой сценарий реакции западного альянса на атаку со стороны противника, готового оккупировать территорию или к аннексии, рассказывает агентство.

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В материале отмечается, что данные учения не включали сценарий применения противником ядерного оружия. Несмотря на то, что должностные лица НАТО указывали на то, что военные учения не предполагали в качестве противника конкретное государство, потенциальный захватчик был ясен, пишет Bloomberg.

Так, по словам российского военного аналитика Александра Гольца, «если не брать в счет марсиан», лишь Россия может напасть на Норвегию.

«Сценарий и численность войск, участвующих как в этих, так и в аналогичных российских учениях, говорят о том, что мы вернулись к военной конфронтации времен холодной войны», — сказал Гольц.

Помимо своей очевидной ценности, учения НАТО также выполняют политическую цель — просигнализировать Москве о том, что несмотря на заявленную амбивалентность нынешней администрации США, статус члена Североатлантического альянса имеет большое значение, считает Янис Кажоциньш, который в настоящее время работает советником президента Латвии Раймонда Вейониса, а до этого в течение многих десятилетий служил в британской армии.