Источник: суд заочно арестовал причастных к убийству российского летчика боевиков

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Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийцев, причастных к убийству российского летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, который участвовал в спасении пилотов в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Имена и число арестованных граждан Сирии не называется. Отмечается, что суд санкционировал их арест сроком на два месяца, которые будут исчисляться с момента их экстрадиции или задержания на территории России.

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Кроме того, по словам источника, Следственный Комитет объединил в одно производство дело об убийстве Пешкова и Позынича и дело об убийстве российского летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в феврале 2018 года.

В июле 2018 года суд заочно арестовал сбивших Су-25 Филипова сирийцев.