Россия допустила выход из ОЗХО

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Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона рассматривает «все варианты» относительно своего присутствия в организации. Слова Шульгина передает РИА «Новости».

Шульгин рассказал, что Россия рассматривает «все варианты» о возмозможной приостановке членства в ОЗХО. При этом, подчеркнул постпред, в этом вопросе «не надо забегать вперед».

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Также постоянный представитель России заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также «ряд других стран» не поддерживают решение о наделении ОЗХО «правом атрибуции».

Ранее сообщалось, что Россия не видит необходимости в увеличении бюджета ОЗХО.