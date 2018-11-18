В Чехии поддержали повышение военного бюджета

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек сообщил о том, что экспертный совет при главе государства единогласно высказался за повышение военного бюджета до 2% ВВП, передает РИА «Новости».

«Члены совета единодушно сошлись в необходимости повышения расходов на оборону до 2% ВВП, поддержке зарубежных миссий армии республики, поддержке чешской оборонной промышленности, а также поддержке военнослужащих-ветеранов», — сообщил Овчачек.

По его словам, в заседании также принял участие министр обороны страны Лубомир Метнар.