Отряд кораблей ВМФ России во главе с «Варягом» прибыл в Бруней

Ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома», входящие в состав российского Тихоокеанского флота, прибыли в брунейский порт Муара, передает ТАСС со ссылкой на представителя флота Николая Воскресенского.

По его словам, деловой заход в брунейский порт Муара прошел в соответствии с планом дальнего похода.

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Предполагается, что командование российского отряда нанесет визит вежливости администрации порта. Также запланированы товарищеские матчи по футболу и волейболу и обширная культурная программа для российских моряков.

Окончание визита запланировано на 23 ноября.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в Средиземное море.