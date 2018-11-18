При крушении самолета времен войны в США погибли два ветерана
В американском штате Техас в результате крушения самолета времен Второй мировой войны погибли два человека, передает KXAN.
По данным телеканала, жертвами крушения стали два ветерана, которые находились на борту воздушного судна.
Сообщается, что инцидент произошел в округе Гиллеспи в городе Фредериксберг.
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Как отмечается, крушение произошло во время мероприятий, посвященных событиям на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.
Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС США потерпел крушение над Японией.