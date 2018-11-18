При крушении самолета времен войны в США погибли два ветерана

В американском штате Техас в результате крушения самолета времен Второй мировой войны погибли два человека, передает KXAN.

По данным телеканала, жертвами крушения стали два ветерана, которые находились на борту воздушного судна.

Сообщается, что инцидент произошел в округе Гиллеспи в городе Фредериксберг.

Реклама

Как отмечается, крушение произошло во время мероприятий, посвященных событиям на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.

Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США потерпел крушение над Японией.