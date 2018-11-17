В Латакии при обстрелах боевиков убиты 18 сирийских военных

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При обстрелах боевиками населенного пункта Сафсара в провинции Латакия погибли 18 сирийских военных, передает ТАСС.

«При обстреле населенного пункта Сафсара... погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР», — сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

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По его словам, за последние сутки боевики обстреляли пригороды городов Алеппо и Хама, Телль-Алуш провинции Алеппо и Сафсара провинции Латакия.

Ранее коалиция США открестилась от причастности к гибели мирных жителей при ударе в Сирии.