Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии из-за скандала с GPS
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов был вызван в МИД Финляндии после скандала с нарушением работы GPS во время учений НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел страны Тимо Сойни.
«Министр иностранных дел Сойни заявил о приглашении в МИД посла России Павла Кузнецова в понедельник утром из-за GPS скандала», — говорится в сообщении.
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Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны не исключают «причастности России» к сбоям в работе GPS на учениях НАТО.
Сипиля подчеркнул, что этот инцидент является «посланием» участникам учений НАТО.