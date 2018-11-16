Haaretz: Россия закрывает окно военных возможностей Израиля в Сирии

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Интересы России в Сирии и Ливии ограничивают военные возможности Израиля, пишет Haaretz.

В этих странах Израиль сталкивается с серьезной опасностью того, что «оперативное окно» военных возможностей закрывается, говорится в материале. Главным образом израильская кампания в Сирии и Ливане заключается в том, чтобы не допустить провоз контрабанды современного оружия движению «Хезболла», который мог осуществить Иран, отмечает издание.

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Тем не менее, в последний год появилась и новая миссия — предотвращение укоренения иранских сил в Сирии. Однако стабилизация режима президента САР Башара Асада в регионе постепенно меняет ситуацию, а российские действия и вовсе ее осложняют, пишет Haaretz.

Даже поспешная встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, которая состоялась в результате больших усилий Израиля, очевидно, не разрешила кризис, говорится в материале. Помимо этого, российский лидер позже заявил, что не планирует в ближайшее время еще одну встречу с Нетаньяху.

Россия дала понять Израилю, что ранее существовавшего положения больше нет, поясняет издание.