WT: США готовят союзников к своему выходу из ДРСМД

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Американские военные и официальные лица готовят союзников к возможному выходу страны из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет The Washington Times.

Отмечается, что межведомственная группа, состоящая из чиновников Пентагона, Госдепартамента и представителей разведывательного сообщества, провела серию двусторонних встреч с ключевыми европейскими союзниками. Издание поясняет, что таким образом Соединенные Штаты готовят своих партнеров к возможному выходу Вашингтона из ДРСМД.

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По словам заместителя Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, на встречах была предоставлена «ключевая информация», раскрывающая мотивы потенциального плана администрации президента США Дональда Трампа о выходе их договора эпохи холодной войны.

Томпсон заявила, что США напоминают союзникам, что «Россия нарушала его в течение пяти лет», отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что США продолжат консультироваться с Россией по выходу из ДРСМД.