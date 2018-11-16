Япония и Австралия договорились усилить сотрудничество в сфере обороны
Японский премьер-министр Синдзо Абэ и его австралийский коллега Скотт Моррисон договорились об усилении сотрудничества двух стран в области обороны на фоне растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
«Япония и Австралия будут и дальше углублять стратегическое партнерство, чтобы реализовать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Абэ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
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Отмечается также, что стороны планируют выработать двустороннее соглашение, которое должно облегчить проведение совместных военных учений.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на обещания Абэ не размещать базы США на Курилах.