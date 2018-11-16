Абэ пообещал Путину в случае передачи Курил Японии не размещать на них базы США

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что разговор между Абэ и Путиным произошел в Сингапуре на саммите АСЕАН.

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В издании напомнили, что Совместная советско-японская декларация 1956 года предполагает, что если стороны подпишут мирное соглашение, то Японии достанутся острова Хабомаи и Шикотан.

Высокопоставленные источники также сообщили изданию, что, согласно договоренностям Японии и США, американские военные могут находиться на всей территории страны. Однако, добавили они, без специального разрешения Японии военные силы США не могут наращивать свое присутствие в стране.

Ранее Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией.