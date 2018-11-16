Экс-глава СБУ оценил последствия войны Украины с Россией

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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил в интервью телеканала «112 Украина», что украинская армия «не выстоит» в случае нападения российских военных.

По словам Смешко, в данный момент Украина не может «показать успехи» в экономике или военной промышленности.

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«Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске», — сказал экс-глава СБУ.

Однако, заметил Смешко, если «в теории» Россия нападет на Украину, то армия страна «просто не выстоит».

Также он посетовал, что украинские военные бюджеты «непрозрачны» и при значительном количестве трат (5,3% от ВВП) неизвестно, на что именно идут деньги.

Ранее сообщалось, что Украина хочет закупать оружие у США напрямую.