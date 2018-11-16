FAZ: новейший истребитель армии ФРГ беззащитен против российских С-400

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Новейшие боевые самолеты Eurofighter, которые встали на вооружение немецкой армии (бундесвера), не обладают нужными средствами ведения огня против российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, Eurofighter изначально задумывался только для того, чтобы противостоять самолетам противника. Поэтому ему необходимо дополнительное вооружение для защиты от наземных целей.

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Отмечается, что эти истребители не приспособлены для установки ракет класса «воздух-земля», поэтому защититься от С-400 они смогут только в том случае, если их сопровождают многоцелевые истребители Panavia Tornado. Однако последние самолеты также не смогут обеспечить необходимой защиты, так как радиус действия их ракет уступает радиусу С-400.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что по меньшей мере 13 стран хотят купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вместо американских аналогов.