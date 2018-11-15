В ООН обвинили США в дестабилизации в секторе Газа

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Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крахенбюль заявил, что перенос посольства США в Иерусалим привел к дестабилизации в Газе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, перенос посольства США в Израиле, в частности, привел к росту тревожности в регионе.

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Он также добавил, что решение США напрямую не затронуло работу БАПОР.

Крахенбюль подчеркнул, что с марта 2018 года в ходе протестов в секторе Газа ранения получили порядка 22 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля ушел в отставку из-за ситуации в Газе.