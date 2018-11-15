СМИ сравнили «Армату» и израильский танк «Меркава»

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Специализированный военный портал The National Interest пришел к выводу, что Т-14 «Армата» превосходит израильский танк в выживаемости, маневренности и защите, однако «Меркава» оснащена более современной аппаратурой и позволяет экипажу лучше следить за окружающей обстановкой.

Авторы портала считают, что российские военные могут отправить Т-14 в Сирию для боевых испытаний. Поэтому они смоделировали ситуацию, при которой новейшая «Армата» противостоит основному боевому танку Израиля.

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В числе достоинств российской боевой машины эксперты назвали маневренность, которая значительно выше, чем у «огромного израильского танка». Также, считают авторы, активные системы защиты, динамическая и пассивная многослойная броня «Арматы» делают танк боле защищенным, чем «Меркава».

Ранее журнал Focus писал, что Британия ответит «Армате» «Черной ночью».