Россия создает гиперзвуковую ракету-мишень

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Генеральный директор научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова рассказала, что в России разрабатывается гиперзвуковая ракета-мишень, предназначенная для испытаний новых вооружений, передает РИА «Новости».

По ее словам, завершение опытно-конструкторских работ намечено на 2019 год.

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«Мы решили не останавливаться и начали предлагать Минобороны разные варианты развития ракет-мишеней, создания новых образцов, так как промышленность потенциальных противников не стоит на месте, и наши «Армавир» со «Стрижем» скоро могут перестать удовлетворять требованиям военных. Так родилась ракета-мишень «Гвоздика», — сказала Соколова.

Ранее CNBC сообщил о проблемах с разработкой гиперзвукового оружия в России.