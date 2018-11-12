В МИД России открестились от сотрудничества с талибами

Директор второго департамента МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва не сотрудничает с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России) в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в Афганистане, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия не против того, что талибы ведут борьбу с ИГ, но это не означает сотрудничество. Кабулов подчеркнул, что «Талибан» рассматривается в широком контексте мирного урегулирования в Афганистане.

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«Им не нужно наше сотрудничество, они рассматривают ИГИЛ как своего врага. Но логика, что враг моего врага — мой друг, здесь не работает», — заявил Кабулов.

Он подчеркнул, что из-за борьбы талибов с правительством и иностранными войсками в Афганистане у них просто недостаточно ресурсов для противостояния ИГ.

«Когда и если будет настоящее национальное примирение, и если тот Талибан, который существует сейчас, объединит силы с остальными афганцами и сформирует одно правительство, поверьте мне, это правительство сможет покончить с любыми силами, подобными ИГ, в несколько недель», — заключил Кабулов.

Ранее сообщалось, что Афганистан и талибы договорились о переговорах в Москве.

«Талибан», «Исламское государство» (ИГ) — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.