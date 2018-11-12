В Армении оценили роль России в обеспечении безопасности страны

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян считает, что вооруженные силы России и российские пограничники играют «важную роль» в обеспечении безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, важность российских военных в обеспечении безопасности региона является «несомненным фактом».

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Также он добавил, что армянская сторона ведет «некоторые переговоры» с Россией о покупке российских вооружений. Тоноян отметил, что в данный момент они не завершены.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные могут закупить оружие у Соединенных Штатов.