В Армении оценили роль России в обеспечении безопасности страны
Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян считает, что вооруженные силы России и российские пограничники играют «важную роль» в обеспечении безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, важность российских военных в обеспечении безопасности региона является «несомненным фактом».
Реклама
Также он добавил, что армянская сторона ведет «некоторые переговоры» с Россией о покупке российских вооружений. Тоноян отметил, что в данный момент они не завершены.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные могут закупить оружие у Соединенных Штатов.