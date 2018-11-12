Bloomberg: «европейская армия» Макрона не нужна для поддержания мира

Выпады президента США Дональда Трампа по отношению к европейским лидерам насторожили Североатлантический альянс, пишет в редакционной колонке Bloomberg.

Как отмечает агентство, «угроза России» для континента возрастет в случае выхода Трампа из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Так, накануне столетия окончания Первой мировой войны президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать европейскую армию, указав на то, что на Соединенные Штаты полагаться больше нельзя.

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Однако предложение Макрона не учитывает того, что Вашингтон, наоборот, продолжают увеличивать военную помощь Европе. Например, расходы Пентагона на Европу выросли до $4,77 млрд в этом году. Для сравнения — при избрании Трампа президентом США бюджет составлял $789 млн. Доля США в военных расходах НАТО на данный момент составляет около 70%, отмечается в материале.

Америка располагает 65 тыс. военнослужащими и десятками военных баз, расположенных в Европе. Едва ли Европа может позволить себе подобные масштабы, добавляет агентство. В 2017 году лишь небольшая часть европейских стран выполнила обязательство государств-членов НАТО потратить 2% ВВП на оборону альянса.

Грустная ирония заключается и в том, что Макрон высказал предложение о создании европейской армии во время посещения мест памятных сражений Первой мировой войны, которая продемонстрировала необходимость сотрудничества Европы и США в целях поддержания мира, пишет Bloomberg. НАТО успешно выполняет свою миссию на протяжении шести десятилетий, и Европа не нуждается в ее замене, заключает агентство.