При атаке талибов в Афганистане погибли 37 человек

В результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в провинции Фарах на западе Афганистана погибли не менее 37 человек. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Отмечается, что среди жертв 29 сотрудников полиции и 8 мирных жителей.

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Как заявил глава районной полиции Абдула Джабара, территория, на которой произошла атака, перешла под контроль боевиков. Он добавил, что дома местных жителей сожжены.

Подчеркивается, что провинция Фарах находится рядом с иранской границей, откуда, по словам местных властей, прибывают боевики «Талибана».

Ранее сообщалось, что при атаке талибов в провинции Газни в Афганистане погибли 25 человек.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.