Военный командир ХАМАС погиб в секторе Газа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/114/11474114/upload-AP_17347543786501-pic905-895x505-97594.jpg">

Военный командир ХАМАС Нур Барака из бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» погиб во время проведения израильским спецназом операции в секторе Газа, передает СNN.

Как отмечается, также погибли шесть палестинских военных.

Сообщается, что информация о смерти палестинцев поступила на фоне сигналов о ракетном огне, зафиксированном Армией обороны Израиля. По их данным, произошло 10 ракетных запусков. Подчеркивается, что израильская система воздушной обороны «Железный купол» выполнила два перехвата.

Ранее израильская армия сообщила о гибели подполковника в секторе Газа.