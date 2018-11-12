Военный командир ХАМАС погиб в секторе Газа
Военный командир ХАМАС Нур Барака из бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» погиб во время проведения израильским спецназом операции в секторе Газа, передает СNN.
Как отмечается, также погибли шесть палестинских военных.
Сообщается, что информация о смерти палестинцев поступила на фоне сигналов о ракетном огне, зафиксированном Армией обороны Израиля. По их данным, произошло 10 ракетных запусков. Подчеркивается, что израильская система воздушной обороны «Железный купол» выполнила два перехвата.
Ранее израильская армия сообщила о гибели подполковника в секторе Газа.