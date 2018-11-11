Путин прокомментировал идею Макрона о создании армии ЕС

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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании армии Евросоюза, передает RT France.

«Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом ещё говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что считает этот процесс положительным «с точки зрения укрепления многополярности мира». По его словам, у России и Франции «перекликаются позиции» в этом вопросе.

Ранее сообащлось, что генеральный секретарь НАТО отреагировал на предложение Макрона создать общеевропейскую армию.

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