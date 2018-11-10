На Украине заявили о подрыве двух солдат на мине в Донбассе

Двое украинских военных погибли и еще двое пострадали в результате подрыва на мине в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

По данным украинских военных, инцидент произошел во время патрулирования.

«Между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства… двое военнослужащих объединенных сил погибли», — говорится в сообщении Минобороны.

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Также отмечается, что еще два солдата получили ранения. Их состояние не уточняется.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за четыре года боевых действий небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2700 человек, включая погибших и пострадавших.