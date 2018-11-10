Болтон рассказал о планах США по размещению в Европе запрещенных ДРСМД ракет
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов.
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«Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции», — добавил Болтон.
Ранее Джон Болтон заявил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел.