Болтон рассказал о планах США по размещению в Европе запрещенных ДРСМД ракет

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».

Он уточнил, что это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов.

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«Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции», — добавил Болтон.

Ранее Джон Болтон заявил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел.