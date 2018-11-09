За неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 16 летательных аппаратов. Об этом сообщает газета «Красная звезда», официальный печатный орган российского Министерства обороны.

Отмечается, что дежурные силы ПВО четыре раза поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны. В газете подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

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В издании не уточнили, какие летательные аппараты вели разведку. Также неизвестно, в каких регионах страны проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

На прошлой неделе сообщалось, что 17 летательных аппаратов провели разведку у границ России.