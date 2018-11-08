NI объяснил ненужность нового оружия в России для защиты от США

Россия располагает приблизительно 528 баллистическими ракетами подводного и надводного базирования, а также бомбардировщики с ядерным оружием, лишь малая часть которых понадобится для того, чтобы уничтожить США, пишет The National Interest.

Издание приводит в пример новое гиперзвуковое оружие России — ракеты «Авангард», которые в скором времени поступят на вооружение страны. Данная ракета может развивать скорость, превосходящую скорость звука в 20 раз. Как отмечает National Interest, президент России Владимир Путин объяснил причины создания нового оружия разработкой противоракетной обороны со стороны США, на которую в ответ Россия совершенствует свои «ударные комплексы».

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Тем не менее, у Соединенных Штатов в действительности нет серьезной противоракетной обороны, пишет журнал. Именно поэтому разработка Россией гиперзвукового оружия, на которую она тратит много денег, на самом деле, является ответом на несуществующую американскую противоракетную оборону.

Пока США лишь пытаются разработать систему, способную сбивать баллистические ракеты, которые могут быть запущены «малыми державами», такими как КНДР, например, говорится в материале.