Шойгу обсудил с маршалом Хафтаром ситуацию в Ливии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Москве с ливийским маршалом Халифой Хафтаром ситуацию в Ливии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Стороны также обсудили борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке.

«В ходе встречи обсуждены вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что солдаты армии Ливии поймали в плен одного из лидеров террористической организации во время операции, направленной против боевиков.